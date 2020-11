Få enkelt godt, ristet brød

Nyt godt, nyristet brød med denne kompakte brødristeren fra Philips. Den har to store brødslisser som passer til mange forskjellige typer brød, avtakbart smulebrett for enkel rengjøring, brødsentrering for jevn risting, sju risteinnstillinger og tinefunksjon. Se alle fordeler