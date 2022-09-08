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  • Gyllenbrunt ristet brød hver dag
  • Gyllenbrunt ristet brød hver dag
  • Gyllenbrunt ristet brød hver dag
  • Gyllenbrunt ristet brød hver dag
  • Gyllenbrunt ristet brød hver dag
  • Gyllenbrunt ristet brød hver dag
  • Gyllenbrunt ristet brød hver dag
  • Gyllenbrunt ristet brød hver dag

Daily CollectionBrødrister – 2 skiver, bredt spor, metall

HD2516/90

Gyllenbrunt ristet brød hver dag
Denne kompakte brødristeren har åtte forskjellige innstillinger og to store justerbare slisser, slik at du får et jevnt resultat, uavhengig av brødtypen. Med den integrerte varmeristen kan du enkelt varme opp boller, bakverk og rundstykker.
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Med åtte innstillinger og integrert varmerist for boller

Gyllenbrunt ristet brød hver dag

  • Åtte innstillinger

  • Kompakt design

  • Integrert varmestativ

Åtte bruningsinnstillinger for forskjellige smaker

Åtte bruningsinnstillinger for forskjellige smaker

Åtte innstillinger gjør det mulig å riste forskjellige typer brød, uten at du risikerer å brenne det. Juster bruningsinnstillingen etter din smak, og rist brødet på ønsket måte.

To store variable slisser for forskjellige brødstørrelser

To store variable slisser for forskjellige brødstørrelser

To store variable slisser for forskjellige brødstørrelser. Brødet holdes i midten for å gi deg jevne bruningsresultater på begge sider, takket være den selvsentrerende funksjonen.

Innebygd bollestativ for oppvarming av rundstykker, kaker eller boller

Innebygd bollestativ som du enkelt kan varme opp boller, kaker og rundstykker med.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
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