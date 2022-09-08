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HD2516/90
Åtte innstillinger
Kompakt design
Integrert varmestativ
Åtte innstillinger gjør det mulig å riste forskjellige typer brød, uten at du risikerer å brenne det. Juster bruningsinnstillingen etter din smak, og rist brødet på ønsket måte.
To store variable slisser for forskjellige brødstørrelser. Brødet holdes i midten for å gi deg jevne bruningsresultater på begge sider, takket være den selvsentrerende funksjonen.
Innebygd bollestativ som du enkelt kan varme opp boller, kaker og rundstykker med.
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