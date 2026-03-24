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Essential collection Brødrister 1000 Series
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HD2510/90
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642001001444_HD2510_EU9_UM DFU
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Kan jeg varme opp rundstykker eller croissanter med Philips Toaster?
Hvilke bruningsinnstillinger skal jeg bruke med Philips-brødristeren?
Røyk kommer ut av Philips-brødristeren
Brødet setter seg fast i Philips-brødristeren
Philips-brødristeren slår seg ikke på
Jeg får ikke brødet ut av Philips-brødristeren
Spaken på Philips-brødristeren holder seg ikke nede
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