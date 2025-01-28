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Essential collection Brødrister 1000 Series

HD2510/90

4.7

| (39) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Gyllenbrunt ristet brød hver dag

Ristet brød akkurat slik du liker det med Philips brødrister 1000 Series. Velg mellom 6 innstillinger - fra lett sprø til et gyllenbrunt resultat.

Se alle fordeler

6 innstillinger for perfekte resultater hver gang

Gyllenbrunt ristet brød hver dag

  • Holdbar, sikker og effektiv risting

  • Smart og praktisk design

  • Oppdag det komplette frokostsettet

Oppdag det komplette frokostsettet

Oppdag det komplette frokostsettet

Et frokostsett designet for det som virkelig teller. Oppdag det komplette settet med matchende kaffetrakter og brødrister.

6 innstillinger for perfekte resultater hver gang

6 innstillinger for perfekte resultater hver gang

Med 6 innstillinger kan du riste ulike brød uten risiko for å brenne det. Juster bruningsinnstillingen for å få ristet brød akkurat slik du vil ha det.

To store slisser for forskjellige brødstørrelser

To store slisser for forskjellige brødstørrelser

Få allsidighet med to brede slisser for en rekke forskjellige brødtyper – fra brød til bagels og alt annet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.7

av 5

39

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

2
1

28/01/2025

Norge

Norge

Perfekt brødrister, lekker og petit.

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Denne har et lekkert design og fungerer veldig bra. Den yter akkurat som den skal og er pålitelig. Her får du en god brødrister for pengene. Den varmer brødrene jevnt og fint.

Denne omtalen gjelder Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien

Denne omtalen gjelder Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien

19/01/2025

Norge

Norge

10/10 brødrister!

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Fantastisk enkel og funksjonell brødrister som jeg digger! Denne gjør alt jeg ønsker at den skal. Kjempefint design, lett i vekt og rister brødet til den graden du ønsker det ristet. Denne er virkelig verdt hver eneste krone!

Denne omtalen gjelder Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien

Denne omtalen gjelder Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien

18/01/2025

Norge

Norge

Anbefales

[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] En fin og søt brødrister som lett kan stå fremme på kjøkkenbenken. Den har fem forskjellig bruningsnivåer, og på bildet kan du se nivå 2 og nivå 5 (brød fra fryst tilstand). Til denne prisen er det ingen tvil om at denne er verdt pengene. Plass til to brødskiver samtidig.

Denne omtalen gjelder Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien

Denne omtalen gjelder Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien

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