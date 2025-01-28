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Gyllenbrunt ristet brød hver dag
Ristet brød akkurat slik du liker det med Philips brødrister 1000 Series. Velg mellom 6 innstillinger - fra lett sprø til et gyllenbrunt resultat.
Holdbar, sikker og effektiv risting
Smart og praktisk design
Oppdag det komplette frokostsettet
Et frokostsett designet for det som virkelig teller. Oppdag det komplette settet med matchende kaffetrakter og brødrister.
Med 6 innstillinger kan du riste ulike brød uten risiko for å brenne det. Juster bruningsinnstillingen for å få ristet brød akkurat slik du vil ha det.
Få allsidighet med to brede slisser for en rekke forskjellige brødtyper – fra brød til bagels og alt annet.
4.7
av 5
39
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
christinaskorve_5524
28/01/2025
Norge
Perfekt brødrister, lekker og petit.
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Denne har et lekkert design og fungerer veldig bra. Den yter akkurat som den skal og er pålitelig. Her får du en god brødrister for pengene. Den varmer brødrene jevnt og fint.
Denne omtalen gjelder Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien
Denne omtalen gjelder Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien
martinjarlg_8813
19/01/2025
Norge
10/10 brødrister!
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] Fantastisk enkel og funksjonell brødrister som jeg digger! Denne gjør alt jeg ønsker at den skal. Kjempefint design, lett i vekt og rister brødet til den graden du ønsker det ristet. Denne er virkelig verdt hver eneste krone!
Denne omtalen gjelder Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien
Denne omtalen gjelder Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien
tinamarian_3719
18/01/2025
Norge
Anbefales
[Denne anmeldelsen ble samlet inn som en del av en kampanje.] En fin og søt brødrister som lett kan stå fremme på kjøkkenbenken. Den har fem forskjellig bruningsnivåer, og på bildet kan du se nivå 2 og nivå 5 (brød fra fryst tilstand). Til denne prisen er det ingen tvil om at denne er verdt pengene. Plass til to brødskiver samtidig.
Denne omtalen gjelder Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien
Denne omtalen gjelder Essentials collection HD2510/90 Philips-brødrister i 1000-serien