Enkelt og effektivt avkalkingssystem

Regelmessig avkalking beskytter strykejernet og sørger for at du kan fortsette å få den aller beste dampytelsen. Den eksklusive praktisk plasserte funksjonen for enkel kalkfjerning er også den ideelle måten å få bort kalk på og forlenge strykejernets levetid. Strykejernet med dampgenerator sier fra når det er tid for rengjøring og avkalking, med både lys og lyd. Når apparatet er kaldt, er det bare å fjerne bryteren for enkel kalkfjerning, samle det skitne vannet og kalken i en kopp, og kaste det.