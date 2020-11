Effektiv og enkel avkalking av apparatet for langvarig bruk

Svært langvarig dampytelse: Philips' eksklusive funksjon for enkel kalkfjerning sørger for at du blir kvitt kalkbelegg og får et strykejern med forlenget levetid. Strykejernet med dampgenerator varsler deg med lys og lyd når det er på tide å rengjøre apparatet. Når apparatet er helt kaldt, åpner du ganske enkelt bryteren for enkel kalkfjerning og heller det møkkete vannet og kalkbelegget over i en kopp.