Rask og kraftig stryking

7400-serien er laget for å få strykingen unna raskere, og den er klar til bruk på to minutter. Dampstrykejernet GC7430/02 med kraftig damp under trykk gjør at strykingen går raskere ved at den trenger dypere inn i tekstilene, og den store påfyllingsåpningen gir rask og enkel påfylling Se alle fordeler