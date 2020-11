Smart Calc Clean-system med lyd- og lysaktivert kalkrenspåminnelse

Smart Calc Clean-systemet er en integrert funksjon for avkalking og rengjøring for å beskytte strykejernet med dampgenerator. Etter ca. 10 timer med stryking får du lyd- og lyspåminnelser på strykejernet om å utføre kalkrensen. Beholderen for kalkrensfunksjonen er svært praktisk å ha under kalkrensen, siden du kan plassere strykejernet på beholderen i stedet for å holde det. Når rengjøringsprosessen er fullført, samles alt det møkkete vannet i beholderen, og strykejernet med dampgenerator er klart til bruk igjen.