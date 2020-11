Frisk opp og ta vare på dine favorittplagg

Med Philips ComfortTouch stående steamer kan du forlenge levetiden på dine plagg og steame alt fra delikate silkeplagg til kasjmir og ullkåper, uten å risikere brennmerker. Det kraftfulle damputslippet på 40 g/min frisker opp dine plagg og fjerner skrukker og bretter. Takket være den store vannbeholderen kan du steame hele garderoben! Det bevegelige steamerhodet og et ekstra langt steamer board gjør at du kan få samme proffe resultat som i klesbutikker. Det fine designet gjør også steameren perfekt for å ha stående fremme i soverommet eller i ditt walk-in closet. Se alle fordeler