Forleng favorittplaggenes levetid

Når tøyet dampes, trenger det ikke å vaskes like ofte, ettersom dampen gjenoppretter fibrene i tekstilene og gjør at tøyet bevarer den nye og gode følelsen lenger. Den varme dampen bidrar dessuten til å fjerne ubehagelig lukt. På den måten forlenger du plaggenes levetid og slipper samtidig å vaske like ofte, noe som er bra for naturen. Dampen som avgis, er både kraftig og jevn, slik at det er tilstrekkelig med bare én eller noen få bevegelser for å fjerne de mest gjenstridige skrukker.