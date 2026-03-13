ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

Brukervennlig Stående tøydamper

Støtte

BrukervennligStående tøydamper

GC488/60

Brukervennlig Stående tøydamper

Gå til butikk

Logg på eller opprett en konto

Registrer produktet

Du har øyeblikkelig tilgang til bruksanvisninger, skreddersydd støtte med mer. I tillegg er det raskt og enkelt.

Registrer nå

Håndbøker og dokumentasjon

DOC - EU Declaration of Conformity - English (US)

  • ZIP fil, 315 kB
  • 13 March 2026

GC488_EU7_[23481]_user manual

  • PDF fil, 2.4 MB
  • 13 March 2026

Vanlige spørsmål

Feilsøking

Ta kontakt med Philips

Vi hjelper deg gjerne