ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Enkel glatting av tøy hver dag
  • Enkel glatting av tøy hver dag
  • Enkel glatting av tøy hver dag
  • Enkel glatting av tøy hver dag
  • Enkel glatting av tøy hver dag
  • Enkel glatting av tøy hver dag
  • Enkel glatting av tøy hver dag
  • Enkel glatting av tøy hver dag
  • Enkel glatting av tøy hver dag
  • Enkel glatting av tøy hver dag
  • Enkel glatting av tøy hver dag
  • Enkel glatting av tøy hver dag
  • Enkel glatting av tøy hver dag
  • Enkel glatting av tøy hver dag
  • Enkel glatting av tøy hver dag
  • Enkel glatting av tøy hver dag

BrukervennligStående tøydamper

GC488/60

1 pris

Enkel glatting av tøy hver dag
Vårt nye dampjern EasyTouch er utformet for å være både kraftig og kompakt. Denne uunnværlige dampløsningen gir deg rask glatting av tøy hver dag.
Se alle fordeler

Med det mest kompakte stående dampjernet fra Philips

Enkel glatting av tøy hver dag

  • 1800 W, 35 g/min

  • 40 % større dampplate*

  • 80 % større påfyllingsåpning*

  • Fem dampinnstillinger

20 % mer kraftfull * med 35 g/min kontinuerlig damp

20 % mer kraftfull * med 35 g/min kontinuerlig damp

EasyTouch tøydamper er 20 % mer kraftfull* sammenlignet med tidligere modeller med 35 g/min med kraftig kontinuerlig damp som blåses gjennom munnstykket og gjør at du enkelt kan fjerne skrukker med få stryk

Fem dampnivåer for forskjellige typer stoffer

Fem dampnivåer for forskjellige typer stoffer

Angi ønsket dampnivå for optimale resultater på forskjellige typer stoffer.

Kompakt design for enkel oppbevaring

Kompakt design for enkel oppbevaring

Kompakt design for enkel oppbevaring.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Priser

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet av eksternt organ vedrørende bakterietypene Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ved ett minutts damping (Technical Standard For Disinfection 2002-2.1.5)

  2. Sammenlignet med GC509