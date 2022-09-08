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GC488/60
1800 W, 35 g/min
40 % større dampplate*
80 % større påfyllingsåpning*
Fem dampinnstillinger
EasyTouch tøydamper er 20 % mer kraftfull* sammenlignet med tidligere modeller med 35 g/min med kraftig kontinuerlig damp som blåses gjennom munnstykket og gjør at du enkelt kan fjerne skrukker med få stryk
Angi ønsket dampnivå for optimale resultater på forskjellige typer stoffer.
Kompakt design for enkel oppbevaring.
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Anmeldelser
Testet av eksternt organ vedrørende bakterietypene Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 ved ett minutts damping (Technical Standard For Disinfection 2002-2.1.5)
Sammenlignet med GC509