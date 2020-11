Tupp for trippel presisjon gir optimal kontroll og sikt

Den spisse tuppen på Philips Azur Performer er nøyaktig på tre måter: Den har en spiss tupp, et knappespor og en stilig design. Tuppen for trippel presisjon gjør at du kan nå selv de vanskelige områdene, f.eks. rundt knapper eller mellom folder.