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PerfectCare Dampstrykejern
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GC3920/20R1
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GC3920 series_Optimal_EU9_[22203]
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Hvordan avkalker jeg dampstrykejernet fra Philips?
Lampen som indikerer at Philips-dampstrykejernet er klart, blinker.
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