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Fri frakt fra 1000 NOK
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Pusset opp
GC3920/20R1
Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer
2500 W
45 g/min kontinuerlig damp
Dampstøt på 180 g
SteamGlide Plus strykesåle
Du kan stryke alt fra silke til dongeri uten å justere temperaturen. Takket være OptimalTEMP er ingen bryter eller innstillinger nødvendig. Dermed trenger du ikke lenger sortere klesvasken på forhånd eller vente på at strykejernet skal varmes opp og kjøles ned. Du er klar for alle typer tekstiler, når som helst.
Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi at dette strykejernet ikke vil gi svimerker på strykbart stoff. Du kan til og med la det ligge med strykesålen ned på klærne eller strykebrettet. Ingen svimerker, ingen glans. Garantert.
Gir deg rask oppvarming og kraftig ytelse.