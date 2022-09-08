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  • Enklere og raskere uten temperaturinnstillinger
  • Enklere og raskere uten temperaturinnstillinger

Pusset opp

PerfectCareDampstrykejern

GC3920/20R1

1 pris

Enklere og raskere uten temperaturinnstillinger
Nå kan du stryke alt fra dongeribukser til silke samtidig. Med OptimalTEMP-teknologien får du den perfekte kombinasjonen av varme og damp – for raskere fjerning av skrukker, uten at du risikerer svimerker eller glanset overflate.
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Dette produktet er renovert og testet av vårt team. Les mer

Enklere og raskere uten temperaturinnstillinger

  • 2500 W

  • 45 g/min kontinuerlig damp

  • Dampstøt på 180 g

  • SteamGlide Plus strykesåle

OptimalTEMP-teknologi, ingen temperaturinnstillinger er nødvendig

OptimalTEMP-teknologi, ingen temperaturinnstillinger er nødvendig

Du kan stryke alt fra silke til dongeri uten å justere temperaturen. Takket være OptimalTEMP er ingen bryter eller innstillinger nødvendig. Dermed trenger du ikke lenger sortere klesvasken på forhånd eller vente på at strykejernet skal varmes opp og kjøles ned. Du er klar for alle typer tekstiler, når som helst.

Kan trygt brukes på alle strykbare plagg, garantert ingen svimerker

Kan trygt brukes på alle strykbare plagg, garantert ingen svimerker

Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi at dette strykejernet ikke vil gi svimerker på strykbart stoff. Du kan til og med la det ligge med strykesålen ned på klærne eller strykebrettet. Ingen svimerker, ingen glans. Garantert.

Varmes opp raskt med 2500 W

Varmes opp raskt med 2500 W

Gir deg rask oppvarming og kraftig ytelse.

Tekniske spesifikasjoner

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  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.