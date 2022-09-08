OptimalTEMP-teknologi, ingen temperaturinnstillinger er nødvendig

Du kan stryke alt fra silke til dongeri uten å justere temperaturen. Takket være OptimalTEMP er ingen bryter eller innstillinger nødvendig. Dermed trenger du ikke lenger sortere klesvasken på forhånd eller vente på at strykejernet skal varmes opp og kjøles ned. Du er klar for alle typer tekstiler, når som helst.