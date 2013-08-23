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GC3760/32
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Nuppefjerner
Philips-dampstrykejernet varmes ikke opp lenger
Philips-strykejernet med dampgenerator fjerner ikke skrukker
Philips-strykejernet eller -dampenheten fører til et strømbrudd på strømnettet
Philips-dampstrykejernet produserer ikke damp
Calc-Clean-lampen på Philips-dampstrykejernet fortsetter å blinke