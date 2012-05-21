Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Kalksystemet Double Active på dampstrykejernet fra Philips forhindrer kalkavleiringer ved hjelp av kalkfjerningstabletter og en brukervennlig kalkfjerningsfunksjon.
Automatisk energisparing De nyskapende funksjonene i dampstrykejernet fra Philips sikrer at du får 100 % dampeffekt, slik at alle skrukkene fjernes. Samtidig sparer det energi automatisk, siden det eliminerer bortkastet damp.
Det myke håndtaket på dette strykejernet fra Philips gir komfortabel stryking selv når det tar lang tid.
Priser
3.8
av 5
5
Anmeldelser
80%
anbefaler dette produktet
Saskia
21/05/2012
België
Meer dan zijn geld waard
Heel goede strijkijzer voor weinig geld,is spaarzaam en gemakkelijk in gebruik.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer
Catalinotti
27/03/2015
België
Bekreftet kjøper
bon fer
Bon fer, j'ai remplacé mon ancien fer qui m'a servi pendant la dernière decade. Bon systéme de nettoyage et bonne quantité de vapeur 160g. Merci Philips
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EnergyCare GC3760/32 Fer vapeur
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EnergyCare GC3760/32 Fer vapeur
Twins47
23/06/2013
Nederland
prima strijkijzer
Bij gebruik is vooral de automatische uitschakeling heel prettig
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer