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  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32

Utgått

GC3760/32

GC3760/32

3.8

| (5) Anmeldelser | 80% anbefaler dette produktet

1 pris

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Kalksystemet Double Active forhindrer kalkavleiringer

Kalksystemet Double Active forhindrer kalkavleiringer

Kalksystemet Double Active på dampstrykejernet fra Philips forhindrer kalkavleiringer ved hjelp av kalkfjerningstabletter og en brukervennlig kalkfjerningsfunksjon.

Automatisk energisparing

Automatisk energisparing

Automatisk energisparing De nyskapende funksjonene i dampstrykejernet fra Philips sikrer at du får 100 % dampeffekt, slik at alle skrukkene fjernes. Samtidig sparer det energi automatisk, siden det eliminerer bortkastet damp.

Mykt håndtak for behagelig stryking

Det myke håndtaket på dette strykejernet fra Philips gir komfortabel stryking selv når det tar lang tid.

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  • Bilde av VRS_PBTAWARD66

Anmeldelser

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3.8

av 5

5

Anmeldelser

80%

anbefaler dette produktet

3
1

21/05/2012

België

België

Meer dan zijn geld waard

Heel goede strijkijzer voor weinig geld,is spaarzaam en gemakkelijk in gebruik.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer

27/03/2015

België

België

Bekreftet kjøper

bon fer

Bon fer, j'ai remplacé mon ancien fer qui m'a servi pendant la dernière decade. Bon systéme de nettoyage et bonne quantité de vapeur 160g. Merci Philips

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EnergyCare GC3760/32 Fer vapeur

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EnergyCare GC3760/32 Fer vapeur

23/06/2013

Nederland

Nederland

prima strijkijzer

Bij gebruik is vooral de automatische uitschakeling heel prettig

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer

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