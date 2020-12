Laget for ytelse, dag etter dag

Med Philips PowerLife Plus-dampstrykejernet får du et flott resultat dag etter dag fra et strykejern som ikke skuffer deg. Strykejernet har en ny SteamGlide-strykesåle, konstant høy dampeffekt, brukervennlig kalkfjerning for langvarig damp og en ekstra stabil støtte. Se alle fordeler