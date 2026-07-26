Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
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GC213/50
Ultimat bekvemmelighet: Ingen oppsett, ingen bry
Strykejernlignende resultater, uten størrelsen
Én vending, 2 funksjoner, ubegrenset frihet
Roterende hode for presisjon eller hastighet - ditt stoff, ditt valg
Kompakt, elegant design: passer vakkert inn i ethvert hjem
Kraftig nok for hele strykesesjoner, men klar på sekunder for en siste finish, gjør den kompakte Philips OneTurn plaggpleie enkelt. Ingen oppsett, ingen venting – bare skarpe, rynkefrie resultater når du trenger det. Designet for hastighet og fleksibilitet, kommer den med en praktisk StyleMat som lar deg stryke eller dampe hvor som helst – på et bord, seng eller benkeplate – samtidig som overflater beskyttes.
Opplev full strykekraft uten størrelsen til et tradisjonelt dampstrykejern. Vår innovative teknologi leverer kraftig, konsistent damp med garanti mot lekkasjer* for skarpe, strykejernlignende resultater på alle stoffer – fra delikate silker til strukturerte bomullsstoffer.
Skarp stryking og skånsom damping i én lett enhet. Bytt sømløst mellom horisontal stryking for strukturerte plagg og vertikal damping for delikate plagg med én vridning. Konsistent dampytelse (45 g/min) i alle vinkler sikrer feilfrie resultater.
4.8
av 5
5
Anmeldelser
NataliaH
26/07/2026
Deutschland
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Super einfache Art Kleidung zu bügeln und zwischendurch aufzufrischen.
Bügeln ist oft und bei ganz Vielen absolut nicht Lieblingsbeschäftigung. Aber mit dem Philips Dampfbügeleisen GC213/10 One Turn Bügeleisen & Steamer habe ich Bügeln von einer anderen Seite kennengelernt. Mit dem Philips One Turn geht Bügeln und auch Kleidung zwischendurch Auffrischen schnell, einfach und überall. Egal ob schwere oder empfindliche Stoffe - dieser Bügeleisen gleitet perfekt und glättet auch hartnäckige Falten. Die diamanfirmige und dazu noch drehbare Bügelsöhle passt super zwischen den Knöpfen und präzise auf den Krägen. Man kann super leicht zwischen Bügeln und Steamen wechseln, einfach per Knopfdruck. Der 200-ml Wassertank erschien mir zuerst klein. Aber der Dampf ist super fein so, dass diese Wassermenge egal ob beim Bügeln oder Steamen vollkommen ausreichend ist. Auch bei beiden Varianten hinterlässt der Dampf trotz guter Stärke keinerlei Wasserflecken und ist super leise bei der Arbeit. Ich nutze One Turn viel öfters, als ich ein Bügeleisen davor genutzt habe. Da er kompakt, leicht und schnell einsatzbereit ist, hole ich ihn oft für einzelne Kleidungsstücke raus, die ich quasi jetzt brauche. Die mitgelieferte Bügelmatte ersetzt komplett das Bügelbrett und kann wie horizontal genauso vertikal genutzt werden. Einfach beim Steamen am Bügelhacken hinter dem Kleidungsstück befestigen und fertig. Da es eine 2-in-1-Variante ist, finde den Preis komplett gerechtfertigt. Zwei separate Geräte in der Qualität würden mir deutlich teurer kosten. Dieser One Turn ist absolut meine Art Kleidung zu bügeln und aufzufrischen.
Denne omtalen gjelder 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/50 OneTurn
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ZayaanG
18/07/2026
Deutschland
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Praktisch
„Ich habe das Philips 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 One Turn ausprobiert und bin insgesamt zufrieden. Besonders praktisch finde ich die Kombination aus klassischem Bügeleisen und Dampfglätter, da man je nach Kleidungsstück flexibel entscheiden kann, welche Funktion man nutzt. Gerade für Hemden, Blusen oder Kleidung, die nur kurz aufgefrischt werden soll, ist die Steamer-Funktion sehr hilfreich. Das Gerät liegt gut in der Hand und heizt schnell auf, sodass man ohne lange Wartezeit loslegen kann. Die Dampfleistung ist für den Alltag völlig ausreichend und glättet leichte bis normale Falten zuverlässig. Bei sehr dicken Stoffen oder stark zerknitterter Wäsche muss man allerdings etwas mehr Zeit investieren oder mehrmals über die Stelle gehen. Insgesamt macht das Gerät einen hochwertigen Eindruck und ist eine gute Lösung für alle, die nicht nur bügeln, sondern Kleidung auch schnell auffrischen möchten. Es ersetzt zwar kein Profi-Bügeleisen bei jeder Aufgabe, bietet aber eine gelungene Kombination aus Komfort, Flexibilität und einfacher Handhabung.*
Denne omtalen gjelder 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn
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PrishtinaB
20/06/2026
Deutschland
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Ein kompakter und benutzerfreundlicher Dampfglätter mit starker Leistung der das Bügeln sowohl zu Hause als auch auf Reisen mühelos macht
Bügeln war für mich nie einfach - manchmal wegen Platz manchmal wegen umgänglicher Geräte oder Stoffe. Mit dem Philip 2in1 hat sich das geändert. Das Gerät löst beide Probleme- es spart platz und bietet gleichzeitig eine starke Bügel und Dampfleitung. Die Anwendung ist einfach und Benutzer friedlich. Besonders überwacht hat mich die starke Dampfleitung trotz der kompakten Wasser Tank. Dadurch eignet sich das Gerät perfekt für ein Einsatz zu Hause und auf Reisen.
Denne omtalen gjelder 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC213/10 OneTurn
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For vanlig husholdningsbruk. Regelmessig vedlikehold er avgjørende for optimal ytelse. Periodisk skylling er nødvendig
Sammenlignet med Philips-strykejern med en gjennomsnittsvekt på 2 kg og en oppvarmingstid på omtrent 2 minutter
Det anbefales å bruke skyllefunksjonen etter hver måneds bruk for å opprettholde god dampytelse. Hvis du bor i et område med hardt vann, bruk funksjonen oftere
Basert på damprate, sammenlignet med Philips-strykejern (PC Powerlife) i standardmodus
1800 W ved 240 V