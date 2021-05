Bytt kassetten når apparatet varsler deg

PerfectCare Pure varsler deg når Pure Steam-antikalkpatronen må skiftes ut. Lampen for antikalk-bytting begynner å blinke. Apparatet begynner å pipe og stopper deretter for å forhindre at du skader den og får smuss på klærne. Du kan fortsette å bruke apparatet under de beste forholdene ved å bruke demineralisert vann mens du lar den gamle patronen stå i. Eller bytt den ut med en ny Pure Steam-antikalkpatron.