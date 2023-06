3 filtre i 1 for bekvemmelighet og overlegen ytelse

Det sylindriske 3-i-1-filteret kombinerer tre lag med filtrering for å holde apparatet i gang som på dag én.(6) Vårt aktive karbonfilter, HEPA-filter og forfilter er den optimale kombinasjonen som fjerner forurensende stoffer, virus, allergener og bakterier. For å sikre at du puster renere luft anbefaler vi at du skifter alle de tre filtrene samtidig.