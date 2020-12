Fanger opp 99,97 % av partiklene

Philips NanoProtect HEPA Series 3-filteret er laget av et materiale av høy kvalitet. Det fanger opp opptil 99,97 %* av partikler så små som 0,3 mikron – størrelsen på de fleste luftbårne allergener, skadelige partikler, bakterier og virus*. Filteret av høy kvalitet med fast og stabil struktur sørger for at all luften strømmer gjennom filteret, og gir dermed filtrering med høy effektivitet.