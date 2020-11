NanoClean-teknologi for å fjerne støvet uten styr

Den nyskapende teknologien er spesielt utviklet for å forhindre støvskyer. Den nyskapende teknologien er spesielt utviklet for å forhindre støvskyer. Støvet samles opp i bunnen av støvbeholderen i stedet for å forbli i luften. Når støvbeholderen åpnes, kommer det ingen støvsky.