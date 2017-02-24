    Fanger opp 99,9% av de fine støvpartiklene

      PowerPro Compact Poseløs støvsuger

      FC9332/09

      Fanger opp 99,9% av de fine støvpartiklene

      Med Philips Poseløs støvsuger 3000 Series kombineres kompakt form med førsteklasses ytelse. Gled deg over grundig rengjøring i hele hjemmet, takket være PowerCyclone 5-teknologien og TriActive-munnstykket, som har tre rengjøringsfunksjoner i ett.

      Fanger opp 99,9% av de fine støvpartiklene

      Hygienisk tømming med én hånd

      • 900 W
      • PowerCyclone 5
      • Allergy H13-filter
      Motor på 900 W for høy sugeeffekt

      Motor på 900 W for høy sugeeffekt

      Effektiv motor på 900 W gir høy sugeeffekt for et flott rengjøringsresultat.

      99,9 % støvoppsamling* gir deg høy rengjøringsytelse

      99,9 % støvoppsamling* gir deg høy rengjøringsytelse

      TriActive-munnstykke og høy sugeeffekt sikrer at du kan støvsuge 99,9 % av fint støv*.

      PowerCyclone 5 opprettholder en langvarig, sterk sugeeffekt

      PowerCyclone 5 opprettholder en langvarig, sterk sugeeffekt

      PowerCyclone 5-teknologien akselererer luftstrømmen i det sylinderformede kammeret for å skille støv fra luften og opprettholde høy ytelse og sterk sugeeffekt lenger.

      Støvbeholder utformet for hygienisk tømming med én hånd

      Støvbeholder utformet for hygienisk tømming med én hånd

      Støvbeholderen som er enkel å tømme, er utformet for hygienisk avhending med én hånd for å minimere støvskyen.

      Allergy H13-filtersystemet fanger opp > 99,9 % av de små støvpartiklene

      Allergy H13-filtersystemet fanger opp > 99,9 % av de små støvpartiklene

      Det forseglede filtreringssystemet fanger opp > 99,9 % av de små støvpartiklene – inkludert pollen, dyrehår og husstøvmidd – for allergikere og alle andre som krever et høyere hygienenivå. Filtreringsnivå tilsvarer HEPA 13**.

      ActiveLock-sammenkoblinger gjør det enkelt å tilpasse seg hver oppgave

      ActiveLock-sammenkoblinger gjør det enkelt å tilpasse seg hver oppgave

      ActiveLock-koblinger gjør det enkelt å feste tilbehør til teleskoprøret med et enkelt klikk.

      TriActive-munnstykke

      TriActive-munnstykke

      TriActive-munnstykket bruker tre rengjøringsoperasjoner på én gang. Den spesiallagde strykesålen fjerner støv fra dypet av teppene, mens den store frontåpningen suger opp store biter. Luftkanaler og børster på begge sider av munnstykket plukker opp støv og skitt ved siden av vegger eller møbler.

      Integrert myk børste

      Integrert myk børste

      Et støvbørsteverktøy er innebygd i håndtaket, slik at det alltid er klart til bruk på møbler, flate overflater og møbeltrekk.

      Kompakt og lett for enkel transport

      Kompakt og lett for enkel transport

      Kompakt og lett form gjør det enkelt å oppbevare og bære støvsugeren.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Hovedmateriale
        Plast
        Farge
        Stjernehvit
        Produkttype
        Poseløs støvsuger
        Støynivå (standard)
        76 dB
        Støvkapasitet
        1,5 l
        Garanti
        2 år
        EU-samsvarserklæring
        Ja
        Rekkevidde
        9 m
        Inngangseffekt (IEC)
        750 W
        Inngangseffekt (maks)
        900 W
        Motorfilter
        Vaskbart filter
        Utblåsningsfilter
        HEPA: filtre > 99,9 %
        Rørkobling
        ActiveLock
        Bærehåndtak
        Front
        Effektkontroll
        Nei
        Rørtype
        Todelt teleskoprør i metall
        Hjultype
        Gummi
        Oppbevaring av tilbehør
        Slangeklemme
        Parkeringsstilling
        Vertikal og horisontal
        Teknologi
        PowerCyclone 5
        Ledningslengde
        6 m

      • Design

        Bærekraftig emballasje
        100 % gjenvunne materialer

      • Tilbehør

        Standardmunnstykke
        TriActive-munnstykke
        Vedlagt tilbehør
        Integrert børste, fugemunnstykke

      • Vekt og mål

        Produktlengde
        410 mm
        Produktbredde
        275 mm
        Produkthøyde
        250 mm
        Emballasjelengde
        360 mm
        Emballasjebredde
        300 mm
        Emballasjehøyde
        490 mm
        Emballasjevekt
        7,54 kg
        Produktvekt
        4,8 kg

      • Kompatibilitet

        Tilknyttet tilbehør 1
        Relevant filtervariant FC8010/02

      • Tekniske spesifikasjoner

        Spenning
        230 V
        Frekvens
        50–60 Hz

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Kina

      • Varighet

        Brukerhåndbok
        100 % gjenvunnet papir

      Få hjelp med dette produktet

      Finn produkttips, ofte stilte spørsmål, brukehåndbøker og sikkerhets- og samsvarinformasjon.
      Clippin

      • 99,9 % støvoppsamling på harde gulv med fuger (IEC 62885-2).
      • *Filtreringsnivåene er testet i henhold til EN60312-1-2017 og tilsvarer HEPA 13.

