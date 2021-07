Allergivennlig og kvalitetstestet av ECARF

Denne støvsugeren med HEPA 13-filtrering er sertifisert som allergivennlig av European Centre for Allergy Research Foundation. HEPA 13-filteret renser utblåsningsluften med opptil 99,95 % av allergener fra katte- og hundehår, støvmidd eller pollen for å gi et allergivennlig hjemmemiljø.