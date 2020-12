Gavepose med bilrensesett

Hver Special Edition Performer kommer med en gavepose som inneholder et bilrensesett. Dette fullstendige settet er flott å bruke når du rengjør bilen. Spesielle munnstykker for forskjellige overflater i bilen er inkludert i settet. Det er enkelt å feste hvert av munnstykkene på Special Edition Performer. Verktøyene inkluderer en rengjøringshanske i mikrofiber, en justerbar børste, et ekstra langt fugemunnstykke, et universalt munnstykke og et spesielt møbelmunnstykke.