Smart Detection-systemet tilpasser rengjøringen til alle miljøer

Den nye robotstøvsugeren er utstyrt med Smart Detection-systemet, en kombinasjon av smartkort, et gyroskop og et akselerometer, som gjør at roboten effektivt kan rengjøre på egen hånd. Roboten forstår omgivelsene sine og velger en optimal rengjøringsstrategi for å rengjøre hjemmet så raskt som mulig. Roboten setter seg ikke fast og vender tilbake til dokkingstasjonen når det er nødvendig.