    Den mest kraftfulle posestøvsugeren fra Philips
      Performer Active Støvsuger med pose

      FC8580/09

      Totalvurdering / 5
      Den mest kraftfulle posestøvsugeren fra Philips

      Philips Performer Active støvsuger med pose gir grundig og dyp rengjøring med minimal anstrengelse, takket være AirflowMax-teknologi og TriActive+ LED-munnstykket for å finne skjult finstøv.

      Den mest kraftfulle posestøvsugeren fra Philips

      Holder på >99,9 %* av støvet med 50 % lengre bruk av posen**

      • 99,9 % støvoppsamling
      • 900 W
      • 4 l
      • TriActive+ LED-munnstykke
      Revolusjonerende AirflowMax-teknologi for kraftig sugeeffekt

      Revolusjonerende AirflowMax-teknologi for kraftig sugeeffekt

      Det unikt utformede støvkammeret maksimerer kapasiteten og luftstrømmen med en støvsugerpose som ikke blir tett – det gir sterk sugeeffekt helt til støvsugerposen er full.

      Motor på 900 W for høy sugeeffekt

      Motor på 900 W for høy sugeeffekt

      Effektiv motor på 900 W gir høy sugeeffekt for et flott rengjøringsresultat.

      Allergifilteret fanger opp 99,9 % av partiklene, ECARF-sertifisert

      Allergifilteret fanger opp 99,9 % av partiklene, ECARF-sertifisert

      Et sertifisert allergifilter fanger opp 99,9 % av støvpartikler, inkludert pollen, dyrehår og husstøvmidd, noe som er ideelt for allergikere.

      Myk børste integrert i håndtaket, alltid klar til bruk

      Myk børste integrert i håndtaket, alltid klar til bruk

      Et støvbørsteverktøy er innebygd i håndtaket, slik at det alltid er klart til bruk på møbler, flate overflater og møbeltrekk.

      Brukervennlige poser som varer lenge, passer i det store støvkammeret på 4 l

      Brukervennlige poser som varer lenge, passer i det store støvkammeret på 4 l

      Et stort støvkammer på fire liter og universalposer som varer lenge, gir optimal sugeeffekt til posene er fulle, i tillegg til at det er enkelt å kaste den forseglede posen uten søl.

      TriActive+ LED-munnstykke avslører skjult støv for en grundig rengjøring

      TriActive+ LED-munnstykke avslører skjult støv for en grundig rengjøring

      TriActive+ LED-lys gjør usynlig støv synlig på harde gulv, slik at du aldri går glipp av en støvflekk og kan sikre en grundig rengjøring på alle typer harde gulv. En sensor slår LED-lampene automatisk på når munnstykket er i bruk og av når den ikke er det. 3 AA-batterier følger med.

      ActiveLock-sammenkoblinger gjør det enkelt å tilpasse seg hver oppgave

      ActiveLock-sammenkoblinger gjør det enkelt å tilpasse seg hver oppgave

      ActiveLock-koblinger gjør det enkelt å feste tilbehør til teleskoprøret med et enkelt klikk.

      Miniturbobørste (kjæledyr) for enkel fjerning av hår og lo

      Miniturbobørste (kjæledyr) for enkel fjerning av hår og lo

      Miniturbobørsten roterer for å fjerne hår, lo og støv raskt fra sofaer, puter og andre stoffer. Denne børsten er ideell for dyreeiere.

      99,9 % støvoppsamling** gir et flott rengjøringsresultat

      99,9 % støvoppsamling** gir et flott rengjøringsresultat

      TriActive+ LED og høy sugeeffekt sikrer at du kan støvsuge 99,9 % av fint støv**.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Munnstykker og tilbehør

        Standardmunnstykke
        TriActive+ LED-munnstykke
        Tilbehør som følger med
        • Fugemunnstykke
        • Integrert børste
        • Lite munnstykke
        Ekstra munnstykke
        Miniturbobørste
        Ekstra tilbehør
        3 stk. AA-batterier

      • Design

        Farge
        Opalgrønn

      • Vekt og mål

        Produktmål (L x B x H)
        447 x 304 x 234  mm
        Produktvekt
        5,2  kg

      • Bærekraft

        Emballasje
        > 90 % resirkulerte materialer
        Brukerhåndbok
        100 % gjenvunnet papir

      • Ytelse

        Inngangseffekt (IEC)
        750  W
        Luftstrøm (maks)
        32,17  l/s
        Lydnivå
        77  dB
        Vakuum (maks.)
        17,5  kPa
        Inngangseffekt (maks)
        900  W

      • Filtrering

        Støvposetype
        s-bag Classic Long Performance
        Støvkapasitet
        4  l
        Utblåsningsfilter
        Allergifilter
        Motorfilter
        Mikrofilter

      • Brukervennlighet

        Rørkobling
        ActiveLock
        Rekkevidde
        9  m
        Bærehåndtak
        Front
        Rørtype
        Todelt teleskoprør i metall
        Effektkontroll
        Vribryter
        Ledningslengde
        6  m
        Hjultype
        Gummi

      • 99,9 % støvoppsamling på harde gulv (IEC62885-2). Filtreringsytelsen er testet i henhold til DIN EN 60312/11/2008.
      • *Beregnet med støvposeerstatning ved 80 % tap av sugeeffekt sammenlignet med Classic-papirposen FC895x/09. Målt internt på en Philips FC895x/09-serie.

