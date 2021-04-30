Performer Active
Den mest kraftfulle posestøvsugeren fra Philips
Holder på >99,9 %* av støvet med 50 % lengre bruk av posen**
99,9 % støvoppsamling
900 W
4 l
TriActive+ LED-munnstykke
Revolusjonerende AirflowMax-teknologi for kraftig sugeeffekt
Det unikt utformede støvkammeret maksimerer kapasiteten og luftstrømmen med en støvsugerpose som ikke blir tett – det gir sterk sugeeffekt helt til støvsugerposen er full.
Motor på 900 W for høy sugeeffekt
Effektiv motor på 900 W gir høy sugeeffekt for et flott rengjøringsresultat.
Allergifilteret fanger opp 99,9 % av partiklene, ECARF-sertifisert
Et sertifisert allergifilter fanger opp 99,9 % av støvpartikler, inkludert pollen, dyrehår og husstøvmidd, noe som er ideelt for allergikere.
Myk børste integrert i håndtaket, alltid klar til bruk
Et støvbørsteverktøy er innebygd i håndtaket, slik at det alltid er klart til bruk på møbler, flate overflater og møbeltrekk.
Brukervennlige poser som varer lenge, passer i det store støvkammeret på 4 l
Et stort støvkammer på fire liter og universalposer som varer lenge, gir optimal sugeeffekt til posene er fulle, i tillegg til at det er enkelt å kaste den forseglede posen uten søl.
TriActive+ LED-munnstykke avslører skjult støv for en grundig rengjøring
TriActive+ LED-lys gjør usynlig støv synlig på harde gulv, slik at du aldri går glipp av en støvflekk og kan sikre en grundig rengjøring på alle typer harde gulv. En sensor slår LED-lampene automatisk på når munnstykket er i bruk og av når den ikke er det. 3 AA-batterier følger med.
ActiveLock-sammenkoblinger gjør det enkelt å tilpasse seg hver oppgave
ActiveLock-koblinger gjør det enkelt å feste tilbehør til teleskoprøret med et enkelt klikk.
Miniturbobørste (kjæledyr) for enkel fjerning av hår og lo
Miniturbobørsten roterer for å fjerne hår, lo og støv raskt fra sofaer, puter og andre stoffer. Denne børsten er ideell for dyreeiere.
99,9 % støvoppsamling** gir et flott rengjøringsresultat
TriActive+ LED og høy sugeeffekt sikrer at du kan støvsuge 99,9 % av fint støv**.
