Roterer 180° for å komme til rundt gjenstander og på smale steder

DiamondFlex-munnstykket er et ideelt verktøy for komme til rundt gjenstander, hjørner som er vanskelige å nå, og på smale steder. Munnstykket har en mekanisme som gjør at det roterer 180°, og en minnefunksjon som sikrer at det automatisk returnerer til opprinnelig posisjon.