Forleng levetiden til SteamPlus-støvsugeren din

SteamPlus er spesialutviklet for å rengjøre ved bruk av vann fra springen. Active Calc-filteret avkalker vannet automatisk. Vi anbefaler at du bytter ut Active Calc-filteret hver sjette måned for å forhindre kalkavleiringer og for å kunne glede deg over den gode ytelsen. Filteret som er plassert på undersiden av vanntanken, er enkelt å bytte, og ved å gjøre det forlenger du levetiden til SteamPlus-dampstøvsugeren.