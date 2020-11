Allergivennlig og kvalitetstestet av ECARF

AquaTrio med vannfiltrering er sertifisert som allergivennlig av ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation). Apparatets Aqua Cyclone tar til seg skitt og støv – allergener fanges i vannet og kan ikke komme ut i luften igjen. AquaTrio fjerner 99,95 % av allergener fra katte- og hundehår, støvmidd eller pollen for et allergivennlig hjemmemiljø.