Vakuum, mopp og håndholdt med opptil 99 % fjerning av bakterier

Det unike støvsugings- og moppesystemet fjerner opptil 99 % av bakterier. Kontrollert vannutslipp sørger for optimal fuktighet på alle harde gulv opprettholdes under rengjøringen. Mikrofiberputene kan rengjøres for hånd eller i vaskemaskinen.