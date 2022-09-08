ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
  • Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder

SpeedProTrådløs håndstøvsuger

FC6723/01

Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder
Den nye trådløse SpeedPro-støvsugeren rengjør raskt og har en stor rekkevidde. Den er utstyrt med et munnstykke på 180° som presist suger opp støv, selv på vanskelige områder, nær vegger, møbler og i hjørner.
Se alle fordeler

Rask. Stor rekkevidde, selv på vanskelige steder

  • Munnstykke med 180° suging

  • 18 V, opptil 30 min

  • 2-i-1: støvsuger og håndholdt

  • LED-lamper i munnstykket

Fanger opp inntil 98 % av støv og smuss i hvert drag

Fanger opp inntil 98 % av støv og smuss i hvert drag

Munnstykket med 180° suging er laget for kraftig oppsuging av 98 % av støv og smuss på alle gulvtyper på en presis måte, selv på vanskelige områder.

LED-lys i munnstykket viser skjult støv og skitt

LED-lys i munnstykket viser skjult støv og skitt

Støv, lo, hår og smuler er enkle å finne og samle opp takket være LED-lampene i SpeedPro-munnstykket. LED-lyset i munnstykket viser skjult støv og smuss mens du holder på.

To hastighetsinnstillinger som kan tilpasses ulike gulv- og støvtyper

To hastighetsinnstillinger som kan tilpasses ulike gulv- og støvtyper

To hastighetsinnstillinger som kan tilpasses ulike gulv- og støvtyper.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Finn en reservedel eller et tilbehør

Gå til deler og tilbehør

Deler og tilbehør

Anmeldelser

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta markedsføringskommunikasjon om Philips-produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer basert på mine preferanser og min atferd. Jeg kan når som helst melde meg av.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Vask filteret kun for hånd annenhver uke for optimal ytelse. Klem til vannet er rent. La det tørke i 24 timer før du bruker det igjen.