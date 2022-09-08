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FC6723/01
Munnstykke med 180° suging
18 V, opptil 30 min
2-i-1: støvsuger og håndholdt
LED-lamper i munnstykket
Munnstykket med 180° suging er laget for kraftig oppsuging av 98 % av støv og smuss på alle gulvtyper på en presis måte, selv på vanskelige områder.
Støv, lo, hår og smuler er enkle å finne og samle opp takket være LED-lampene i SpeedPro-munnstykket. LED-lyset i munnstykket viser skjult støv og smuss mens du holder på.
To hastighetsinnstillinger som kan tilpasses ulike gulv- og støvtyper.
Anmeldelser
Vask filteret kun for hånd annenhver uke for optimal ytelse. Klem til vannet er rent. La det tørke i 24 timer før du bruker det igjen.