Ladestativ med børstemunnstykke og fugemunnstykke

Ladestativet til MiniVac holder både et børstemunnstykke og et fugemunnstykke. Børstemunnstykket sørger for at du ikke skader ømfintlige overflater når du gjør rent, mens fugemunnstykket gir deg tilgang til steder som er vanskelige å nå.