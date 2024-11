Spar vann- og strømforbruket med Eco-innstillinger

Bruk en av fem Eco-innstillinger for å redusere vann- og strømforbruket uten at det går ut over kaffekvaliteten. Du kan dempe lysene på maskinen tidligere enn standardinnstillingen, bruke mindre vann under skylling, bytte til standby-modus raskere eller dempe lysstyrken på displayet.