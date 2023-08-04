Søkeord

    • Den enkleste måten å nyte kaffe av ferske bønner på Den enkleste måten å nyte kaffe av ferske bønner på Den enkleste måten å nyte kaffe av ferske bønner på

      2300 Series Helautomatisk espressomaskin

      EP2339/40

      Den enkleste måten å nyte kaffe av ferske bønner på

      Nyt fire drikker med bare ett knappetrykk, med perfekt crema, aroma og temperatur. LatteGo tilbereder automatisk silkemykt melkeskum til kaffen, er enkel å sette opp og kan rengjøres på så lite som 10 sekunder*.

      Den enkleste måten å nyte kaffe av ferske bønner på

      LatteGo, det raskeste melkesystemet å rengjøre*

      • Fire drikker
      • LatteGo
      • Svart panthera
      Nyt fire drikker med ett trykk

      Nyt fire drikker med ett trykk

      Nyt fire populære kaffeoppskrifter: fra klassisk espresso eller vanlig svart kaffe til cappuccino, med perfekt crema, aroma og temperatur.Du kan også få varmt vann til te.

      Enkelt å velge og tilpasse kaffen

      Enkelt å velge og tilpasse kaffen

      Velg favorittdrikkene dine enkelt takket være den moderne berøringsskjermen med fargede ikoner. Juster kaffen etter egen smak med My Coffee Choice-funksjonen: Velg ønsket styrke, lengde og skummenivå, akkurat slik du vil ha det.

      Silkemykt skum med LatteGo for forskjellige typer melk

      Silkemykt skum med LatteGo for forskjellige typer melk

      Med et enkelt trykk på knappen tilbereder LatteGo automatisk silkemykt skum til kaffevarianter med melk, takket være den kraftige sykloniske skummeteknologien, også hvis du foretrekker å bruke plantebasert melk.

      LatteGo, det raskeste melkesystemet å rengjøre: to deler, ingen rør

      LatteGo, det raskeste melkesystemet å rengjøre: to deler, ingen rør

      LatteGo er et melkesystem som er svært raskt å rengjøre: Det består av bare to deler, ingen rør, og kan rengjøres på ti sekunder under springen eller i oppvaskmaskinen. Philips tilbyr ikke automatisk rengjøring, siden det krever en mer omfattende prosess.

      Bransjeledende SilentBrew teknologi sertifisert av Quiet Mark

      Bransjeledende SilentBrew teknologi sertifisert av Quiet Mark

      Tilbered kaffe med god aroma i stillhet, takket være den bransjeledende SilentBrew-teknologien, som bruker lydskjerming og stille kverning for å gi en behagelig kaffebrygging. Sertifisert av Quiet Mark.

      Fyldig smak med slitesterk keramiske kvern

      Fyldig smak med slitesterk keramiske kvern

      Få frem alle smakene i kaffen med den slitesterke keramiske kvernen. Den holdbare keramiske kvernen kan justeres i tolv trinn, fra finmalt til grovmalt.

      Enkle instruksjoner og god inspirasjon med HomeID-appen

      Enkle instruksjoner og god inspirasjon med HomeID-appen

      Oppdag alt som er verdt å vite om din helautomatiske espressomaskin, og få tilgang til ubegrenset inspirasjon med kafélignende oppskrifter i HomeID-appen.​

      Inntil 5000 kopper** uten avkalking takket være AquaClean

      Inntil 5000 kopper** uten avkalking takket være AquaClean

      Hvis du skifter filteret etter at maskinen gir beskjed om det, trenger du ikke å avkalke maskinen før du har laget inntil 5000 kopper, samtidig som du får krystallklart vann.

      Tekniske spesifikasjoner

      • Generelle spesifikasjoner

        Kaffekilde
        Ferske bønner
        Brukermedvirkning
        Med et tastetrykk
        Produkttype
        Helautomatisk espressomaskin
        Drinker
        Espresso, kaffe, cappuccino, varmt vann
        Forhåndsprogrammerte drikker
        3
        Antall porsjoner
        2
        Trykk
        15 bar
        Innebygd kvern
        Ja
        Maleinnstillinger
        12
        Bønnebeholderens kapasitet
        275 g
        Melkeskumming
        Ja
        Melkeløsning
        LatteGo
        Melkebeholder
        0,26 l
        Kapasitet på vannbeholder
        1,8 l
        Profiler
        Nei
        Hovedmateriale
        Plast
        Sekundært materiale
        Metall
        Teknologi
        LatteGo
        Grensesnitt
        Intuitiv trykkskjerm
        Garanti
        2 år
        Tilkoblingsmuligheter
        Nei
        Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin
        Ja

      • Tekniske spesifikasjoner

        Klasse for energieffektivitet
        Klasse A
        Effekt
        1500 W
        Spenning
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antall i pakken
        1

      • Sikkerhetsfunksjon

        Tidtaker for automatisk avslåing
        Ja
        Sikkerhetssertifikat
        Ja

      • Vekt og mål

        Produktlengde
        433 mm
        Produktbredde
        246 mm
        Produkthøyde
        371 mm
        Produktvekt
        8 kg
        Emballasjelengde
        491,5 mm
        Emballasjebredde
        287,5 mm
        Emballasjehøyde
        487 mm
        Emballasjevekt
        10–12,5 kg

      • Kompatibilitet

        Inkludert tilbehør 1
        AquaClean filter
        Inkludert tilbehør 4
        LatteGo
        Tilknyttet tilbehør 1
        • Tabletter for fjerning av kaffeolje
        • Måleskje
        • Teststrimmel for vannhardhet
        Relatert tilbehør 2
        Avkalkingsmiddel for espressomaskin
        Tilknyttet tilbehør 3
        Rengjøringsbørste
        Tilknyttet tilbehør 4
        Philips smøremiddel for trakteenhet

      • Varighet

        Brukerhåndbok
        > 75 % resirkulert papir
        Emballasje
        > 95 % resirkulerte materialer

      • Opprinnelsesland

        Produsert i
        Romania

      • Energieffektivitet

        Strømforbruk i standby-modus
        0,2 W
        Effektforbruk når apparatet er slått av
        i/t
        Strømforbruk i standby-modus for nettverk
        i/t
        Periode før automatisk bytte til standby-modus
        30 min.
        Målestandard
        EN 50564:2011

      • Basert på forbrukertester i Tyskland der man har sammenlignet globalt ledende helautomatiske espressomaskiner med ettrykksfunksjon (kaffe + melk) med hverandre (2023).
      • * Forutsetter bytting av filter åtte ganger, som angitt av maskinen. Totalt antall kopper avhenger av valgt kaffetype, skylling og rengjøringsmønster.

