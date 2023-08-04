Søkeord
EP2339/40
Den enkleste måten å nyte kaffe av ferske bønner på
Nyt fire drikker med bare ett knappetrykk, med perfekt crema, aroma og temperatur. LatteGo tilbereder automatisk silkemykt melkeskum til kaffen, er enkel å sette opp og kan rengjøres på så lite som 10 sekunder*.Se alle fordeler
Helautomatisk espressomaskin
Nyt fire populære kaffeoppskrifter: fra klassisk espresso eller vanlig svart kaffe til cappuccino, med perfekt crema, aroma og temperatur.Du kan også få varmt vann til te.
Velg favorittdrikkene dine enkelt takket være den moderne berøringsskjermen med fargede ikoner. Juster kaffen etter egen smak med My Coffee Choice-funksjonen: Velg ønsket styrke, lengde og skummenivå, akkurat slik du vil ha det.
Med et enkelt trykk på knappen tilbereder LatteGo automatisk silkemykt skum til kaffevarianter med melk, takket være den kraftige sykloniske skummeteknologien, også hvis du foretrekker å bruke plantebasert melk.
LatteGo er et melkesystem som er svært raskt å rengjøre: Det består av bare to deler, ingen rør, og kan rengjøres på ti sekunder under springen eller i oppvaskmaskinen. Philips tilbyr ikke automatisk rengjøring, siden det krever en mer omfattende prosess.
Tilbered kaffe med god aroma i stillhet, takket være den bransjeledende SilentBrew-teknologien, som bruker lydskjerming og stille kverning for å gi en behagelig kaffebrygging. Sertifisert av Quiet Mark.
Få frem alle smakene i kaffen med den slitesterke keramiske kvernen. Den holdbare keramiske kvernen kan justeres i tolv trinn, fra finmalt til grovmalt.
Oppdag alt som er verdt å vite om din helautomatiske espressomaskin, og få tilgang til ubegrenset inspirasjon med kafélignende oppskrifter i HomeID-appen.
Hvis du skifter filteret etter at maskinen gir beskjed om det, trenger du ikke å avkalke maskinen før du har laget inntil 5000 kopper, samtidig som du får krystallklart vann.
