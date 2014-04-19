Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
DTM3155/12
Lyd som passer i hjemmet
Mikromusikkanlegget fra Philips er kompatibelt med Ligning-kontakten til iPhone 5, og også med trådløs musikkstreaming via Bluetooth, noe som betyr at du fritt kan nyte all musikken din med alle detaljene og den kratige bassen til wOOx-teknologien.
Bluetooth® aptX
Med Lightning-kontakt
USB, CD, FM
50 W maks., basselement
Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.
Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
3.7
av 5
3
Anmeldelser
Düdo
19/04/2014
Deutschland
Empfehlenswert
Wirkt sehr hochwertig! Bedienerfreundlichkeit ist hervorragend. Da sind keine großen Erklärungen notwendig. Perfekt. Klang ist gut und raumfüllend. Lautstärke ist ausreichend, könnte manchmal aber ein bischen mehr Power gebrauchen.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DTM3155 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DTM3155 Mini Stereoanlage
juancpin
24/02/2015
España
Excelente diseño, pequeña pega
El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DTM3155 Microsistema de música
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DTM3155 Microsistema de música
misiux
05/02/2014
France
impossibilité d'une utilisation correcte
L'article vendu avec une télécommande défectueuse qui ne fait pas l'objet de la garantie!!!
Denne omtalen gjelder DTM3155 Microchaîne
Denne omtalen gjelder DTM3155 Microchaîne