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Utgått

Mikromusikkanlegg

DTM3155/12

3.7

| (3) Anmeldelser

Lyd som passer i hjemmet

Mikromusikkanlegget fra Philips er kompatibelt med Ligning-kontakten til iPhone 5, og også med trådløs musikkstreaming via Bluetooth, noe som betyr at du fritt kan nyte all musikken din med alle detaljene og den kratige bassen til wOOx-teknologien.

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Lidenskap for lyd

Lyd som passer i hjemmet

  • Bluetooth® aptX

  • Med Lightning-kontakt

  • USB, CD, FM

  • 50 W maks., basselement

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

USB Direct for avspilling av musikk i MP3- og WMA-format

Med USB Direct-modusen er det bare å koble USB-enheten til USB-porten på Philips-enheten, så vil den digitale musikken spilles av direkte fra Philips-enheten.

Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

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3.7

av 5

3

Anmeldelser

3
1

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Empfehlenswert

Wirkt sehr hochwertig! Bedienerfreundlichkeit ist hervorragend. Da sind keine großen Erklärungen notwendig. Perfekt. Klang ist gut und raumfüllend. Lautstärke ist ausreichend, könnte manchmal aber ein bischen mehr Power gebrauchen.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTM3155 Mini Stereoanlage

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTM3155 Mini Stereoanlage

24/02/2015

España

España

Excelente diseño, pequeña pega

El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTM3155 Microsistema de música

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DTM3155 Microsistema de música

05/02/2014

France

France

impossibilité d'une utilisation correcte

L'article vendu avec une télécommande défectueuse qui ne fait pas l'objet de la garantie!!!

Denne omtalen gjelder DTM3155 Microchaîne

Denne omtalen gjelder DTM3155 Microchaîne

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