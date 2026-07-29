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DST6130/40
50 g/min damp + 220 g dampstøt fjerner vanskelige skrukker
Drypp-stopp-teknologi forhindrer vannlekkasje
OptimalTEMP - ingen brannskader på strykbare stoffer
SteamGlide Plus-strykesåle for jevn gliding
300 ml tank + automatisk avstengning for sikkerhet
Med en kontinuerlig dampytelse på 50 g/min kan du fjerne skrukker raskere og mer effektivt.
Dampboosteren gir ekstra kraft til å takle vanskelige skrukker i tykkere stoffer, og leverer opptil 220 g damp for mer effektiv stryking.
Én optimal temperaturinnstilling for alle strykbare stoffer. Garantert ingen brennmerker. Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi at dette strykejernet aldri vil forårsake brennmerker på strykbare stoffer, og du kan trygt stryke alt fra jeans til silke, fra lin til kashmir, i hvilken som helst rekkefølge, uten å vente på at temperaturen justeres eller sortere klærne på forhånd.
4.8
av 5
13
Anmeldelser
JuliethKristineN
29/07/2026
Norge
Del av opprykk
Effektiv og veldig enkelt å bruke
Strykejernet blir raskt varmt, har stor vanntank og godt håndtak. Veldig behagelig at den stiller inn temperaturen selv, og temperaturen er perfekt til både til de lystette gardinene, og bomull & silke skjortene. Veldig effektiv damp som kan også brukes når klærne henger på kleshenger, noe som gjør det svært lett å bruke på blant annet skjorter rundt sømmene som ofte er utfordrende å få bra med vanlig strykejern. Man kan også bruke knappen under håndtaket som gir ekstra damp. Eneste negative er at jeg savner å kunne snurre ledningen rundt strykejernet for oppbevaring som mange andre strykejern har.
Denne omtalen gjelder Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons
Denne omtalen gjelder Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons
SasaK
23/07/2026
Norge
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Veldig godt!
Den stryker godt og er veldyg enkel å bruke. Den glir jevnt over klærne. Den er ikke klissete. Dampingen fungerer veldig bra, og det er ingen lekkasje når du bruker dampen. Veldig fornøyd!
Denne omtalen gjelder Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons
Denne omtalen gjelder Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons
SannaJ
19/07/2026
Norge
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Brukervennlig
Veldig fornøyd. Varmer opp veldig kjapt. Deilig og ikke trenge å tenke på temperaturinnstillinger da strykejernet anpassar seg forskjellige tekstiler. Dampfunksjonen er kraftig og fungerer veldig bra! Veldig brukervennlig! Anbefales!!
Denne omtalen gjelder Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons
Denne omtalen gjelder Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons
Testet av et tredjepartsinstitutt for E. coli, S. aureus, C. albicans og midd i bomull med en damptid på 10 sekunder