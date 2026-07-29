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  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
  • Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer

Philips 6000-serien dampstrykejernHigh end irons

DST6130/40

4.8
| (13) Anmeldelser
Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer
Opplev enestående ytelse og sikkerhet med Philips 6000-serien strykejern, utviklet for alle strykbare stoffer. Det gir 50 g/min kontinuerlig damp og et kraftig dampstøt på 220 g, som muliggjør problemfri stryking uten risiko for brannskader.
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100 % trygt, selv på delikate stoffer.

Flotte resultater og sikkerhet på alle strykbare stoffer

  • 50 g/min damp + 220 g dampstøt fjerner vanskelige skrukker

  • Drypp-stopp-teknologi forhindrer vannlekkasje

  • OptimalTEMP - ingen brannskader på strykbare stoffer

  • SteamGlide Plus-strykesåle for jevn gliding

  • 300 ml tank + automatisk avstengning for sikkerhet

Leverer opptil 50 g/min damp for å fjerne skrukker raskere.

Leverer opptil 50 g/min damp for å fjerne skrukker raskere.

Med en kontinuerlig dampytelse på 50 g/min kan du fjerne skrukker raskere og mer effektivt.

Fjerner vanskelige skrukker med kraftig dampboost på 220 g

Fjerner vanskelige skrukker med kraftig dampboost på 220 g

Dampboosteren gir ekstra kraft til å takle vanskelige skrukker i tykkere stoffer, og leverer opptil 220 g damp for mer effektiv stryking.

Én perfekt temperatur for alle stoffer med OptimalTEMP

Én perfekt temperatur for alle stoffer med OptimalTEMP

Én optimal temperaturinnstilling for alle strykbare stoffer. Garantert ingen brennmerker. Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi at dette strykejernet aldri vil forårsake brennmerker på strykbare stoffer, og du kan trygt stryke alt fra jeans til silke, fra lin til kashmir, i hvilken som helst rekkefølge, uten å vente på at temperaturen justeres eller sortere klærne på forhånd.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.8

av 5

13

Anmeldelser

3
2
1

29/07/2026

Norge

Norge

Effektiv og veldig enkelt å bruke

Strykejernet blir raskt varmt, har stor vanntank og godt håndtak. Veldig behagelig at den stiller inn temperaturen selv, og temperaturen er perfekt til både til de lystette gardinene, og bomull & silke skjortene. Veldig effektiv damp som kan også brukes når klærne henger på kleshenger, noe som gjør det svært lett å bruke på blant annet skjorter rundt sømmene som ofte er utfordrende å få bra med vanlig strykejern. Man kan også bruke knappen under håndtaket som gir ekstra damp. Eneste negative er at jeg savner å kunne snurre ledningen rundt strykejernet for oppbevaring som mange andre strykejern har.

Denne omtalen gjelder Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons

Denne omtalen gjelder Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons

23/07/2026

Norge

Norge

Veldig godt!

Den stryker godt og er veldyg enkel å bruke. Den glir jevnt over klærne. Den er ikke klissete. Dampingen fungerer veldig bra, og det er ingen lekkasje når du bruker dampen. Veldig fornøyd!

Denne omtalen gjelder Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons

Denne omtalen gjelder Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons

19/07/2026

Norge

Norge

Brukervennlig

Veldig fornøyd. Varmer opp veldig kjapt. Deilig og ikke trenge å tenke på temperaturinnstillinger da strykejernet anpassar seg forskjellige tekstiler. Dampfunksjonen er kraftig og fungerer veldig bra! Veldig brukervennlig! Anbefales!!

Denne omtalen gjelder Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons

Denne omtalen gjelder Philips 6000-serien dampstrykejern DST6130/40 High end irons

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  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Testet av et tredjepartsinstitutt for E. coli, S. aureus, C. albicans og midd i bomull med en damptid på 10 sekunder