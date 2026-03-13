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2000-serien Dampstrykejern
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Hvordan avkalker jeg dampstrykejernet fra Philips?
Slik rengjør du vannbeholderen til Philips-strykejernet med dampgenerator
Slik rengjør du strykesålen på damp-/tørkejernet fra Philips
Philips-strykejernet med dampgenerator fjerner ikke skrukker
Philips-dampstrykejernet produserer ikke damp
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