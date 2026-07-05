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  • Ytelse du kan stole på, fra verdens beste strykemerke
  • Ytelse du kan stole på, fra verdens beste strykemerke
  • Ytelse du kan stole på, fra verdens beste strykemerke
  • Ytelse du kan stole på, fra verdens beste strykemerke
  • Ytelse du kan stole på, fra verdens beste strykemerke
  • Ytelse du kan stole på, fra verdens beste strykemerke
  • Ytelse du kan stole på, fra verdens beste strykemerke
  • Ytelse du kan stole på, fra verdens beste strykemerke
  • Ytelse du kan stole på, fra verdens beste strykemerke
  • Ytelse du kan stole på, fra verdens beste strykemerke

2000-serienDampstrykejern

DST2020/80

4.7
| (7) Anmeldelser
Ytelse du kan stole på, fra verdens beste strykemerke
Stryk problemfritt med det lette strykejernet i DST2000-serien. Den kraftfulle dampen på opptil 25 g/min takler vanskelige skrukker effektivt, mens den keramiske strykesålen sikrer jevn glid på alle strykbare stoffer.
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Enkel og effektiv stryking

Ytelse du kan stole på, fra verdens beste strykemerke

  • 25g/min kont. damp for skrukkefjerning

  • 4 dampinnst. tar skrukker på alt stoff

  • Keramisk strykesåle for enkel og rask glid

  • Lett for rask og enkel stryking

  • 250 ml beholder for lengre strykeøkter

25g/min kont. damp for skrukkefjerning

25g/min kont. damp for skrukkefjerning

Kraftfull damp på opptil 25 g/min gjør strykingen lett, ved å sikre effektiv fjerning av skrukker. Kombiner det med sterk dampstøt for å fjerne til og med de vanskeligste skrukkene.

4 dampinnstillinger som takler skrukker på alle strykbare stoffer

4 dampinnstillinger som takler skrukker på alle strykbare stoffer

Flere dampinnstillinger på strykejernet lar deg enkelt takle skrukkene på forskjellig stoff: angi lav damp for delikate stoffer som silke, sterkere damp for tykke stoffer.

Keramisk strykesåle for enkel og rask glid

Keramisk strykesåle for enkel og rask glid

Opplev jevn glid på alle strykbare plagg takket være den holdbare, ripesikre keramiske platen. Den glir jevnt på alle plagg, setter seg ikke fast på klær og er enkel å holde ren.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
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4.7

av 5

7

Anmeldelser

3
2
1

05/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great no nonsense iron

Very good basic iron, and lightweight. It glides across fabrics easily and easy to use. The different functions are easy to select using the wheel under the handle, and the modes can be selected from the toggle at the top. It takes very little time for the iron to heat up and this is clear by a red light that shows up during heating. It's a fairly small iron, so not a huge amount of water can be stored, and this may mean that it requires multiple refills, but the refilling is easy - just pop open the cap and pour it in to the limit. It also has a self-cleaning function which forces steam out of the nozzles to dislodge any limescale.

Denne omtalen gjelder 2000 Series DST2020/80 Steam iron

Denne omtalen gjelder 2000 Series DST2020/80 Steam iron

30/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Stylish

Really lovely iron, glided smoothly and was great at removing the creases, ceramic bottom keeps the base hot giving a good overall iron and steam release. I'm an absolute rubbish ironer so this really helped me to make the job easy and succsesful without being too stressful Design is sleek and stylish and I would definately recommend this product to friends and family

Denne omtalen gjelder 2000 Series DST2020/80 Steam iron

Denne omtalen gjelder 2000 Series DST2020/80 Steam iron

28/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Philips Steam Iron

I’m not a fan or ironing! But this iron makes the chore easy. Just pop some water in, and pick from the multiple modes - dry ironing, eco, two steam, three steam…then get to ironing. Got the creases out of my trousers so quickly!

Denne omtalen gjelder 2000 Series DST2020/80 Steam iron

Denne omtalen gjelder 2000 Series DST2020/80 Steam iron

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  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Test utført av en ekstern institusjon etter bakterietypene E. coli 8099, gule stafylokokker ATCC 6538 og Candida albicans ATCC 10231 på bomull med 10 sekunders damptid.