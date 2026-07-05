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DST2020/80
25g/min kont. damp for skrukkefjerning
4 dampinnst. tar skrukker på alt stoff
Keramisk strykesåle for enkel og rask glid
Lett for rask og enkel stryking
250 ml beholder for lengre strykeøkter
Kraftfull damp på opptil 25 g/min gjør strykingen lett, ved å sikre effektiv fjerning av skrukker. Kombiner det med sterk dampstøt for å fjerne til og med de vanskeligste skrukkene.
Flere dampinnstillinger på strykejernet lar deg enkelt takle skrukkene på forskjellig stoff: angi lav damp for delikate stoffer som silke, sterkere damp for tykke stoffer.
Opplev jevn glid på alle strykbare plagg takket være den holdbare, ripesikre keramiske platen. Den glir jevnt på alle plagg, setter seg ikke fast på klær og er enkel å holde ren.
4.7
av 5
7
Anmeldelser
AllisonT
05/07/2026
United Kingdom
Del av opprykk
Great no nonsense iron
Very good basic iron, and lightweight. It glides across fabrics easily and easy to use. The different functions are easy to select using the wheel under the handle, and the modes can be selected from the toggle at the top. It takes very little time for the iron to heat up and this is clear by a red light that shows up during heating. It's a fairly small iron, so not a huge amount of water can be stored, and this may mean that it requires multiple refills, but the refilling is easy - just pop open the cap and pour it in to the limit. It also has a self-cleaning function which forces steam out of the nozzles to dislodge any limescale.
Denne omtalen gjelder 2000 Series DST2020/80 Steam iron
Denne omtalen gjelder 2000 Series DST2020/80 Steam iron
KerryM
30/06/2026
United Kingdom
Del av opprykk
Stylish
Really lovely iron, glided smoothly and was great at removing the creases, ceramic bottom keeps the base hot giving a good overall iron and steam release. I'm an absolute rubbish ironer so this really helped me to make the job easy and succsesful without being too stressful Design is sleek and stylish and I would definately recommend this product to friends and family
Denne omtalen gjelder 2000 Series DST2020/80 Steam iron
Denne omtalen gjelder 2000 Series DST2020/80 Steam iron
JudeL
28/06/2026
United Kingdom
Del av opprykk
Philips Steam Iron
I’m not a fan or ironing! But this iron makes the chore easy. Just pop some water in, and pick from the multiple modes - dry ironing, eco, two steam, three steam…then get to ironing. Got the creases out of my trousers so quickly!
Denne omtalen gjelder 2000 Series DST2020/80 Steam iron
Denne omtalen gjelder 2000 Series DST2020/80 Steam iron
Test utført av en ekstern institusjon etter bakterietypene E. coli 8099, gule stafylokokker ATCC 6538 og Candida albicans ATCC 10231 på bomull med 10 sekunders damptid.