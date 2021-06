Sømløs integrering av djay 2-app

Du kan dokke iPad med Algoriddims djay 2-app for iPad, slik at miksing på iPad blir like enkelt som miksing på spillere. Du kan bruke store scratch-hjul, fadere og spillerkontroller til å lage mikser av låtene i iPad-musikkbiblioteket, eller la Automix-modusen gjøre hele jobben. Algoriddims djay 2-app med avansert multi-touch-miksefunksjoner gjør miksing enkelt for alle, både nybegynnere og profesjonelle.