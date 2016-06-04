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Utgått
Designet for å bli med på tur
Denne Fidelio DS7700/10-dokkinghøyttaleren er kompakt og svært bærbar, men den er ingen lettvekter når det kommer til ytelse. Den er designet for reising og gir deg overraskende kraftig lyd fra iPod/iPhone – dermed kan du glede deg over musikk hvor enn du er.
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
4.3
av 5
45
Anmeldelser
93%
anbefaler dette produktet
Kumar123
04/06/2016
United Kingdom
Best portable speaker
Best Bluetooth speaker i have ever seen.. I don't use as a dock as it is for old ipods. I would prefer it over Bose.. it sounds just beautiful to my ears.. superb clarity.. crisp sound and surprisingly loud.. even louder when using on mains power.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7700 docking speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7700 docking speaker
Cuevas55
16/09/2013
United Kingdom
Bekreftet kjøper
Docking Speaker
A friend recommended the speaker and after seeing its performance I decided to invest. Expensive but a great transportable tool to have quality of sound is excellent.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7700 docking speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7700 docking speaker
CJH10
24/07/2012
United Kingdom
Compact, well built good battery life
Ive had this speaker for over a year now and it performs great. compact enough to take on holiday and sound is pretty good for its size.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7700 docking speaker
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS7700 docking speaker