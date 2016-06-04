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Utgått

dokkinghøyttaler

DS7700/10

4.3

| (45) Anmeldelser | 93% anbefaler dette produktet

Designet for å bli med på tur

Denne Fidelio DS7700/10-dokkinghøyttaleren er kompakt og svært bærbar, men den er ingen lettvekter når det kommer til ytelse. Den er designet for reising og gir deg overraskende kraftig lyd fra iPod/iPhone – dermed kan du glede deg over musikk hvor enn du er.

Se alle fordeler

med denne dokkinghøyttaleren

Designet for å bli med på tur

DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer

DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Robust aluminiumsutførelse og veske med deksel for full beskyttelse

Elegant, slank og kompakt design som passer i enhver stresskoffert

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.3

av 5

45

Anmeldelser

93%

anbefaler dette produktet

04/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Best portable speaker

Best Bluetooth speaker i have ever seen.. I don't use as a dock as it is for old ipods. I would prefer it over Bose.. it sounds just beautiful to my ears.. superb clarity.. crisp sound and surprisingly loud.. even louder when using on mains power.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7700 docking speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7700 docking speaker

16/09/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekreftet kjøper

Docking Speaker

A friend recommended the speaker and after seeing its performance I decided to invest. Expensive but a great transportable tool to have quality of sound is excellent.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7700 docking speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7700 docking speaker

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Compact, well built good battery life

Ive had this speaker for over a year now and it performs great. compact enough to take on holiday and sound is pretty good for its size.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7700 docking speaker

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS7700 docking speaker

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