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Utgått
Lyd som passer i hjemmet
På bordet og alle andre steder leverer denne elegante dokkinghøyttaleren krystallklar lyd som fyller ditt personlige område, samtidig som den sikrer trådløs Bluetooth-streaming og synkroniserer iPod/iPhone/iPad med PCen.
for iPod/iPhone/iPad
Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde som er både robust og energisparende. Teknologien gjør det mulig med enkel trådløs tilkobling til andre Bluetooth-enheter, slik at du kan spille av favorittmusikken din fra iPod, iPhone eller iPad på Philips-lydsystemet ditt på en praktisk måte, når som helst.
RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere begrenses av den elektriske energien de kan forsterke, og høyttalere begrenses av den elektriske energien de kan gjøre om til lydenergi uten å forvrenge lydsignalet. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.
Denne gratis appen legger en rekke eksklusive, morsomme funksjoner til på dokkinghøyttaleren. Du kan se værvarsel, klokkeslett og til og med bruke favorittbildene dine som bakgrunn. Med DockStudio kan du også lytte til tusenvis av Internett-radiostasjoner fra hele verden. Flere oppdateringer til skallstiler og nye funksjoner kommer snart.
4.1
av 5
14
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produktet
valter8015
07/02/2015
Italia
Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente
Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
lossegura
12/12/2013
España
FABULOSO
Es realmente estupendo, además de original en diseño y no rompe con la decoración. Me gusta.
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3600 Altavoz base con Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3600 Altavoz base con Bluetooth®
boxerlady
16/09/2013
Italia
Ottimo e bello
Suono ottimo, uso abbastanza semplice e molto bello da vedersi
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®