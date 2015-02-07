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Utgått

dokkinghøyttaler med Bluetooth®

DS3600/12

4.1

| (14) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produktet

Lyd som passer i hjemmet

På bordet og alle andre steder leverer denne elegante dokkinghøyttaleren krystallklar lyd som fyller ditt personlige område, samtidig som den sikrer trådløs Bluetooth-streaming og synkroniserer iPod/iPhone/iPad med PCen.

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Lidenskap for lyd

Lyd som passer i hjemmet

  • for iPod/iPhone/iPad

Trådløs Bluetooth-streaming av musikk fra iPod/iPhone/iPad

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde som er både robust og energisparende. Teknologien gjør det mulig med enkel trådløs tilkobling til andre Bluetooth-enheter, slik at du kan spille av favorittmusikken din fra iPod, iPhone eller iPad på Philips-lydsystemet ditt på en praktisk måte, når som helst.

20 W RMS total utgangseffekt

20 W RMS total utgangseffekt

RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere begrenses av den elektriske energien de kan forsterke, og høyttalere begrenses av den elektriske energien de kan gjøre om til lydenergi uten å forvrenge lydsignalet. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.

Gratis DockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner

Gratis DockStudio-app for å spille av Internett-radio og andre morsomme funksjoner

Denne gratis appen legger en rekke eksklusive, morsomme funksjoner til på dokkinghøyttaleren. Du kan se værvarsel, klokkeslett og til og med bruke favorittbildene dine som bakgrunn. Med DockStudio kan du også lytte til tusenvis av Internett-radiostasjoner fra hele verden. Flere oppdateringer til skallstiler og nye funksjoner kommer snart.

Tekniske spesifikasjoner

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Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

4.1

av 5

14

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produktet

3
2

07/02/2015

Italia

Italia

Prodotto molto buono e con un suono molto pulito e potente

Ottimo anche se modello non recente, di facile uso e sopratutto con un buon suono, visto re ridotte dimensioni.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

12/12/2013

España

España

FABULOSO

Es realmente estupendo, además de original en diseño y no rompe con la decoración. Me gusta.

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3600 Altavoz base con Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3600 Altavoz base con Bluetooth®

16/09/2013

Italia

Italia

Ottimo e bello

Suono ottimo, uso abbastanza semplice e molto bello da vedersi

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DS3600 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

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