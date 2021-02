Ergonomisk skyvebryter for effektiv bruk med én hånd

Den ergonomiske skyvebryteren med rask respons er utformet for bruk med én hånd for alle opptaks- og avspillingsfunksjoner. Den gir deg muligheten til enkel og rask filredigering (sett inn, skriv over, tilføy) og kan brukes med et lyssensorsignal, noe som gjør den slitasjefri og slitesterk.