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Utgått

Polstret staffeliveske

DLN1720/10

Smart veske med polstret utforming

Denne forsterkede vesken, som er det ultimate innen beskyttelse og funksjonalitet, er polstret, og denne polstringen fungerer også som stativ for flere håndfrie visningsvinkler i portrett- eller landskapsmodus. Slank innvendig veske kan tas av for å få slank beskyttelse på farten.

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som kan gjøres om til et toveis stativ

Smart veske med polstret utforming

  • for iPad

Mykt innvendig stoffôr

Det myke stoffôret i denne vesken beskytter utsiden på enheten mens den ligger i den.

Kunstlær på utsiden for stil og holdbarhet

Denne vesken er laget av flott og holdbart læraktig materiale, slik at den gir beskyttelse for enheten – med stil.

Ta av den indre vesken for å få en rask løsning på farten

Siden du noen ganger bare trenger en slank hylse som beskyttelse, kan den indre vesken tas av for å gi deg en rask løsning når du er på farten som passer i sekken din.

Tekniske spesifikasjoner

Håndbøker og dokumentasjon

Lokalisert reklamebrosjyre - English (US)

  • PDF fil, 456.4 kB
  • 24 November 2023

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