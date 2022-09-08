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Utgått
DLN1720/10
Smart veske med polstret utforming
Denne forsterkede vesken, som er det ultimate innen beskyttelse og funksjonalitet, er polstret, og denne polstringen fungerer også som stativ for flere håndfrie visningsvinkler i portrett- eller landskapsmodus. Slank innvendig veske kan tas av for å få slank beskyttelse på farten.
for iPad
Det myke stoffôret i denne vesken beskytter utsiden på enheten mens den ligger i den.
Denne vesken er laget av flott og holdbart læraktig materiale, slik at den gir beskyttelse for enheten – med stil.
Siden du noen ganger bare trenger en slank hylse som beskyttelse, kan den indre vesken tas av for å gi deg en rask løsning når du er på farten som passer i sekken din.