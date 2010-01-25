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Utgått
DLA78405/10
Hør på iPod i full stereolyd,
Opplev iPoden med lyd som fyller rommet, med iBoom JukeBox, hi-fi-høyttalersystemet for iPod. Med den utrolige displayfjernkontrollen kan du navigere i iPod-innholdet på infoskjermbildet på fjernkontrollen. Bruk dokkingstasjonen til å lade fjernkontrollen og iPoden.
For iPod
Hi-fi-høyttalersystemet har en klasse D-forsterker, doble subwoofere og diskanthøyttalere for fyldig bass og klar diskant slik at du kan glede deg over musikken i luksuriøs stereolyd.
Det attraktive høyttalersystemet tar seg godt ut i alle rommene i huset, og du kan glede deg over å spille musikken høyt i stedet for å høre den med hodetelefoner.
Displayfjernkontrollen har en klar skjerm som er enkel å lese, slik at du kan vise og navigere i iPod-innholdet på fjernkontrollen, på samme måte som på iPoden.
4.2
av 5
5
Anmeldelser
Bfdadf3
25/01/2010
United Kingdom
Denne omtalen gjelder DLA78405 iBoom JukeBox
Denne omtalen gjelder DLA78405 iBoom JukeBox
Pesso14
09/10/2011
Nederland
Super
Iboom gekocht voor ipod, strak design, afstandbedienbaar en voor zo een compacte speaker super geluid met zelfs een mooie diepe bass weergave. Echt een top apparaat!
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DLA78405 iBoom JukeBox
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DLA78405 iBoom JukeBox
danipoy
16/07/2012
France
bon qualité sonore mais petits quelques détails à corriger......!!!
Oui comme en titre (dans le résumé ) c'est un bon produit mais n'est pas le "must" car il y a des problèmes à régler sur le volume sonore qui me fait éteindre automatiquement le dock , la batterie inexistant (bon je veux bien admettre que ce n'est un produit pas récent) mais tout c'est de la marque PHILIPS, ce qui veux dire des produit de qualités ....veillez monsieur,madame me comprendre j'achète beaucoup de produit de cette marque ,que j'en suis trés satisfait sauf sur Philips iBoom JukeBox DLA78405 iPod,que j'ai eut une petite déception.Merci de votre compréhension pour l'amélioration des futur produit de la même gamme avec mes sincère impression .
Denne omtalen gjelder DLA78405 iBoom JukeBox
Denne omtalen gjelder DLA78405 iBoom JukeBox