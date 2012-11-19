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Utgått
Slapp av med glimrende musikk
Nyt musikk med en ren og detaljert lyd på dette klassiske Philips-mikrosystemet. Spill av og lad iPod/iPhone, og få en rik musikkopplevelse med MP3-CD-avspilling, MP3 Link og USB Direct.
Dokkingstasjon for iPod/iPhone
60 W
Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.
Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.
En motorisert skyvedør foran gir enda mer stil til et allerede stilig system. Det stilige, men funksjonelle platepanelet skyves vertikalt og mykt opp og ned med et knappetrykk når du vil bytte musikkutvalget. Len deg tilbake, og gled deg over en dynamisk lydopplevelse mens du ser på at platen spilles, gjennom visningsvinduet.
4.0
av 5
1
Omtale
100%
anbefaler dette produktet
donaclo
19/11/2012
France
Ce produit est dans son ensemble très bon
Je ne connais pas encore toutes les possibilités du produit mais il est tout à fait convenable surtout pour écouter la musique stockée sur l'Ipod bien que la connexion ne soit pas facile (le cache est un peu génant pour l'Ipod touch).
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3100 Microchaîne classique
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM3100 Microchaîne classique