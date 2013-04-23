Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Fri frakt fra 1000 NOK
30 dagers angrerett
Utgått
Lyd som passer i hjemmet
Fortsett den bærbare spillingen av musikk hjemme. Dette mikromusikksystemet fra Philips kommer med en dokkingstasjon for iPod/iPhone og en USB direct for bærbare enheter. Enten det er montert på veggen eller står på en flate, ser dette systemet helt enkelt fantastisk ut.
Dokkingstasjon for iPod/iPhone
Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.
Med teknologi for lydkomprimering kan store digitale musikkfiler reduseres opptil ti ganger i størrelse uten at lydkvaliteten reduseres nevneverdig. MP3 og WMA er to av komprimeringsformatene som gjør at du kan glede deg over en verden av digital musikk på Philips-spilleren din. Last ned MP3- eller WMA-låter fra autoriserte musikkwebområder på Internett, eller lag dine egne MP3- eller WMA-musikkfiler ved å rippe lyd-CDer og overføre dem til spilleren.
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips
2.7
av 5
6
Anmeldelser
83%
anbefaler dette produktet
almo62
23/04/2013
France
Bekreftet kjøper
BON RAPPORT QUALITE PRIX
Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2055 Microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2055 Microchaîne
jeanfacla
23/04/2013
France
BON RAPPORT QUALITE PRIX
Bonne réception des stationse Bon design et loock Facilité d'utilisation
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2055 Microchaîne
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2055 Microchaîne
JPR1
07/12/2015
United Kingdom
Reasonable sound for size, stylish and compact but short on features.
In terms of form, this is a great little unit. Stylish, compact and yet unobtrusive, it will be equally at home as a feature or tucked out of the way. As for function, the unit is easy to setup and use and controls are intuitive both on the remote and the unit itself. However, functions are very basic. For bass and treble there are 5 settings to chose from - Pop, Jazz, Classic, Rock and Flat - the difference in each are marginal and independent bass and treble would be far more useful. The LED display is also very small and limits the amount of information that can be displaye. At the least, some reprogramming could enable the radio station name to remain displayed rather than the FM wavelength. Lack of digital reception is the most significant shortfall. However, for all that, this is a great unit for a kitchen or smaller room at a very reasonable price..
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2055 Micro music system
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2055 Micro music system