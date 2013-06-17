ProdukterStøtte

Betal senere med Klarna

100 kr i rabatt på ditt første kjøp.

Fri frakt fra 1000 NOK

30 dagers angrerett

Alle serier

  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produkt sett forfra
  • Bilde av produkt sett forfra

Utgått

Mikromusikkanlegg

DCM2020/12

3.7

| (14) Anmeldelser

Slapp av med fin musikk

Spill av musikk samtidig som du lader iPod/iPhone/iPad. Du kan også koble andre bærbare musikkspillere til dette DCM2020/12-mikrolydanlegget via USB Direct eller MP3-kobling. Hør på musikken din med den kraftige lyden fra bassreflekshøyttalerne.

Se alle fordeler

Lidenskap for lyd

Slapp av med fin musikk

  • med 30-pinners kontakt

  • for iPod/iPhone/iPad

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 20 W

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass

Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd

Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.

Tekniske spesifikasjoner

Få hjelp med dette produktet

Få svar på vanlige spørsmål, brukerhåndbøker, sikkerhetsinformasjon og tips

Anmeldelser

Disse anmeldelsene forvaltes av Bazaarvoice og overholder Bazaarvoice Authenticity Policy, som støttes av antisvindel-teknologi og menneskelig analyse. Du finner mer informasjon på
Kundenes meninger i form av produkt- og stjernevurdering er nyttige for alle kunder. De lar deg lære mer om produktet og hjelpe deg med å ta en kjøpsbeslutning. Alle kunder som har kjøpt et produkt på nettet eller i butikken, kan sende inn en anmeldelse

3.7

av 5

14

Anmeldelser

2

17/06/2013

Nederland

Nederland

Super

Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM2020 Micromuzieksysteem

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM2020 Micromuzieksysteem

15/05/2012

Italia

Italia

ottimo

molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM2020 Sistema musicale micro

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM2020 Sistema musicale micro

08/03/2012

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM2020 Mini Stereoanlage

Ja, jeg anbefaler dette produktet

Denne omtalen gjelder DCM2020 Mini Stereoanlage

Meld deg på Philips-nyhetsbrevet for eksklusive tilbud

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.

Jeg ønsker å motta kampanjekommunikasjon – basert på preferanser og forbrukeratferd – om produkter, tjenester, arrangementer og kampanjer fra Philips. Du kan enkelt avslutte abonnementet når som helst.

  • 100 kr i rabatt på ditt første kjøp.
  • Tidlig tilgang til salg.
  • Tips om sunn livsstil.
  • Eksperttips og inspirasjon.