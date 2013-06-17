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Utgått
DCM2020/12
Slapp av med fin musikk
Spill av musikk samtidig som du lader iPod/iPhone/iPad. Du kan også koble andre bærbare musikkspillere til dette DCM2020/12-mikrolydanlegget via USB Direct eller MP3-kobling. Hør på musikken din med den kraftige lyden fra bassreflekshøyttalerne.
med 30-pinners kontakt
for iPod/iPhone/iPad
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettsystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonnere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.
Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.
Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å forsterke bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme gode lydgjengivelsen også når du senker volumet.
3.7
av 5
14
Anmeldelser
Tim146
17/06/2013
Nederland
Super
Het is een prima radio een super radio zelfs Je kan er van alles mee Hij is ook gemakkelijk te tillen Echt super Tim 17 juni 2013
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2020 Micromuzieksysteem
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2020 Micromuzieksysteem
robasy
15/05/2012
Italia
ottimo
molto bello . qualita' ottima. sicuramente valuto l'acquisto di unaltro modello per altro locale della casa
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2020 Sistema musicale micro
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2020 Sistema musicale micro
08/03/2012
Deutschland
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2020 Mini Stereoanlage
Ja, jeg anbefaler dette produktet
Denne omtalen gjelder DCM2020 Mini Stereoanlage