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Utgått

Klassisk mikrolydanlegg

DCM1130/12

Slapp av med glimrende musikk

Koble til effekt – og rikholdig lyd – når du dokker og lader din iPod/iPhone på dette Philips Micro-systemet. Dynamisk bassforsterkning fyller ørene dine, mens stilig og kompakt design forbedrer alle rom og tilfredsstiller sansene dine.

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Lidenskap for lyd

Slapp av med glimrende musikk

  • med 30-pinners kontakt

  • for iPod/iPhone

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • 10 W

Spill av og lad iPod/iPhone samtidig

Spill av og lad iPod/iPhone samtidig

Gled deg over favoritt-MP3-musikken din mens du lader opp iPod/iPhone. Med dokkingstasjonen kan du koble den bærbare enheten direkte til underholdningssystemet med dokkingstasjon, slik at du kan lytte til favorittmusikken med suveren lyd. Den lader også opp iPod/iPhone mens den spiller sangene, slik at du kan nyte musikken uten å bekymre deg for at batteriet til den bærbare spilleren blir tomt. Underholdningssystemet med dokkingstasjon lader automatisk den bærbare enheten når den står i dokkingstasjonen.

Praktisk fjernkontroll for ekstra anvendelighet

Praktisk fjernkontroll for ekstra anvendelighet

Med en praktisk fjernkontroll for større anvendelighet umiddelbart. Alt du må gjøre, er å lene deg tilbake og slappe av.

10 W RMS total utgangseffekt

10 W RMS total utgangseffekt

Dette Philips-musikksystemet har en total utgangseffekt på 10 W RMS. RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttaleren.

Tekniske spesifikasjoner

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